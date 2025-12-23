В Красноярске более 460 управляющих организаций приняли участие во всеобщей дератизации

В мероприятиях участвовали более 460 управляющих организаций города. За неделю специалисты обработали 1487 контейнерных площадок, 6184 мусорокамеры и 3795 подвальных помещений. В подвалах и помещениях применялись химические препараты, на открытых территориях — зерновые и другие приманки.
К работам был привлечен и региональный оператор по вывозу ТКО — ООО «РосТех». После дератизации организовали мониторинг эффективности, а биологические отходы утилизировали специализированные организации.
В мэрии отметили, что всеобщая дератизация в Красноярске проводилась впервые за длительное время.
Сообщить о появлении грызунов можно через службу 005 по телефону 223−85−05.
