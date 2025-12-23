Казахстанские компании начали отказываться от новогодних корпоративов

Главной причиной такого тренда специалисты называют рост расходов компаний. Несмотря на это, многие компании не готовы отказываться от традиционного празднования Нового года, но урезают траты. В стандартный пакет обычно входят горячее и салаты, напитки, ведущий и диджей, а также фото- и видеосъёмка и шоу-программа. Разброс цен зависит от регионов.
«Будний день у нас стоит 23 тысячи, в выходные — 25 тысяч. Всё дорожает, поэтому и цены по меню тоже растут», — рассказала администратор одного из ресторанов. Самые высокие цены в Алматы: от 30 до 50 тысяч тенге, премиальные предложения — свыше 100 тысяч. В Астане — от 20 до 70 тысяч. В большинстве регионов ценник держится на уровне от 20 до 40 тысяч, а самые доступные варианты — в Семее и Актобе, где расценки начинаются с 10 тысяч с человека.
Экономисты отмечают, что разница в стоимости между регионами связана с уровнем спроса и сезонным ростом цен. «Цены на корпоратив с инфляцией не связаны. Все хотят провести праздник в декабре, и из-за этого начинается конкуренция за посещение, за тамаду, за шеф-поваров и так далее», — заявил финансист Расул Рысмамбетов.
Компании обычно не отказываются от спиртного ради экономии. На хорошем ведущем также не экономят. «Клиенты часто берут среднестатистический ресторан, отказываются от программы, от танцоров, от интерактивов, но берут сильного ведущего», — поделился шоумен Алмас Калемов.
Для многих это не просто праздник, а возможность подвести итоги года и пообщаться вне кабинетов. Эксперты ожидают, что в следующем году корпоративы подорожают ещё минимум на 10 процентов.