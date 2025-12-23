Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли участие в акции «Елка желаний»

В этом году в ней участвуют ребята от 3 до 17 лет: дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из малоимущих семей, сироты, дети участников СВО, а также ребята из новых территорий.
За семь лет существования проекта было исполнено 320 тысяч детских желаний. Ежегодно к акции присоединяется свыше 120 тысяч россиян. Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края традиционно присоединились к предновогодней инициативе.
Председатель краевого парламента Алексей Додатко исполнит желания десятилетней Арины из Ачинска, которая мечтает о гитаре, и девятилетнего Артема из села Богучаны — его подарок останется сюрпризом.
«Будем помогать Деду Морозу создавать новогоднее настроение. Проект “Елка желаний” ориентирован на ребят с особыми потребностями и сложными жизненными ситуациями — для них такие положительные эмоции имеют оздоравливающий эффект. Это очень важно», — сказал Алексей Додатко.
Вице-спикер Дмитрий Свиридов выбрал желание четырехлетней Лизы из Норильска. Ее отец — участник СВО. В письме мама Лизы написала, что девочка очень любит, когда ей читают русские народные сказки, и показывают яркие иллюстрации к ним.
Александр Новиков исполнит желание десятилетнего Марка из Сосновоборска — найти интерактивного робота-собаку. «С радостью исполню, только спрошу у коллег, что это такое», — смеется парламентарий.
Вера Оськина исполнит новогоднее желание восьмилетней Насти из поселка Дубинино Шарыповского муниципального округа. Девочка мечтает об альбоме с карточками.
Егор Васильев выбирает подарок для тринадцатилетней Зарины из посёлка Шушенское.
Владимир Чащин выбрал желание маленькой Алены из Красноярска — девочка мечтает о гимнастическом станке.
В благотворительной инициативе приняли участие и другие депутаты краевого парламента.
Присоединиться к акции и исполнить новогоднюю мечту ребенка можно на официальном сайте: елкажеланий.рф.