Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края приняли участие в акции «Елка желаний»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 2018 года в России проходит предновогодняя акция «Елка желаний» — благотворительная инициатива, направленная на то, чтобы подарить новогоднее чудо детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Источник: НИА Красноярск

В этом году в ней участвуют ребята от 3 до 17 лет: дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, из малоимущих семей, сироты, дети участников СВО, а также ребята из новых территорий.

За семь лет существования проекта было исполнено 320 тысяч детских желаний. Ежегодно к акции присоединяется свыше 120 тысяч россиян. Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края традиционно присоединились к предновогодней инициативе.

Председатель краевого парламента Алексей Додатко исполнит желания десятилетней Арины из Ачинска, которая мечтает о гитаре, и девятилетнего Артема из села Богучаны — его подарок останется сюрпризом.

«Будем помогать Деду Морозу создавать новогоднее настроение. Проект “Елка желаний” ориентирован на ребят с особыми потребностями и сложными жизненными ситуациями — для них такие положительные эмоции имеют оздоравливающий эффект. Это очень важно», — сказал Алексей Додатко.

Вице-спикер Дмитрий Свиридов выбрал желание четырехлетней Лизы из Норильска. Ее отец — участник СВО. В письме мама Лизы написала, что девочка очень любит, когда ей читают русские народные сказки, и показывают яркие иллюстрации к ним.

Александр Новиков исполнит желание десятилетнего Марка из Сосновоборска — найти интерактивного робота-собаку. «С радостью исполню, только спрошу у коллег, что это такое», — смеется парламентарий.

Вера Оськина исполнит новогоднее желание восьмилетней Насти из поселка Дубинино Шарыповского муниципального округа. Девочка мечтает об альбоме с карточками.

Егор Васильев выбирает подарок для тринадцатилетней Зарины из посёлка Шушенское.

Владимир Чащин выбрал желание маленькой Алены из Красноярска — девочка мечтает о гимнастическом станке.

В благотворительной инициативе приняли участие и другие депутаты краевого парламента.

Присоединиться к акции и исполнить новогоднюю мечту ребенка можно на официальном сайте: елкажеланий.рф.