Гросси не исключил, что может посетить Россию в марте

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал, планирует посетить Россию «совсем скоро».

Источник: Аргументы и факты

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предположил, что может посетить Россию в марте 2026 года.

Журналисты поинтересовались у главы организации, нет ли у него планов по визиту в РФ в ближайшее время.

«Мы будем в Москве совсем скоро. Возможно, в марте», — сказал он в ответ.

Глава агентства также заявил, что работает над организацией посещения в ближайшие месяцы иранской атомной электростанции «Бушер».

Напомним, в конце сентября Рафаэль Гросси отмечал, что МАГАТЭ поддерживает контакты с российскими властями, поскольку других вариантов влиять на риски ядерной безопасности в условиях спецоперации на Украине нет. Глава агентства отметил, что в начале украинского конфликта он подвергся критике за диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Гросси выразил удивление в связи с попытками осуждать его.

Ранее также сообщалось, что Аргентина официально представила главу МАГАТЭ в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН. В МИД республики уточнили, что Рафаэль Гросси проработал в дипломатическом корпусе 40 лет и имеет хороший опыт. В ведомстве отметили, что его усилия были направлены на содействие международному миру и безопасности. Выборы генсека Организации Объединённых Наций будут проходить в 2026 году.

