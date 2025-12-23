Кошачьи границы: зоопсихолог рассказала, где питомца можно чесать

Кошки могут мурлыкать от удовольствия, а через секунду — обидеться и выпустить когти. Некоторым хозяевам нужна «инструкция по ласке». Зоопсихолог и фелинолог Татьяна Куликова рассказала KP.RU, где питомца можно чесать, а какие места лучше не трогать.
«Чаще всего все просто: кошки любят поглаживания по спине, голове, почесывания под подбородком и за ушами. И терпеть не могут, когда их трогают за хвост и лапы. Не все любят, если их гладят по животу», — объяснила эксперт.
Дмитрий ПОЛУХИН.
Специалист отметила, что любые схемы — лишь общее ориентирование. У каждого кота свои привычки и границы. Одни спокойно относятся к прикосновениям к лапам, другие воспринимают это как угрозу. Важны характер животного, обстановка и степень доверия к хозяину.
Отдельная история — живот. Даже если кот лежит на спине и демонстрирует пузо, это не всегда приглашение к ласке. Иногда питомец просто расслабился. Поэтому главный совет зоопсихолога — наблюдать за сигналами кошки и останавливаться вовремя, пока поглаживания не закончились царапинами.
