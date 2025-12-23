Юрист Соловьев: Долина может засудить производителей масок с ее лицом

«Однозначно, иск в данном случае может быть направлен не к маркетплейсу, а к производителю. Обычно такие маски производят небольшие предприятия. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Поэтому, конечно, владелец этого изображения вправе обратиться в суд и запретить производителю распространять его персональные данные как в Сети, так и в открытой продаже», — отметил эксперт.