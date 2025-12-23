Юрист Соловьев: Долина может засудить производителей масок с ее лицом

Российская певица Лариса Долина может засудить производителей карнавальных масок с ее лицом, сообщил в беседе с aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Напомним, на одном из российских маркетплейсов выросли продажи товаров с изображением Долиной на фоне скандала с квартирой, которую она продала Полине Лурье, а позже попыталась вернуть.
Так, продажи постеров с Долиной за последние два месяца выросли в 7,5 раза, картонных масок — в шесть раз, ростовых кукол — в четыре. Примечательно, что спрос на виниловые пластинки и CD-альбомы певицы сократился.
Соловьев, комментируя эту ситуацию, отметил, что Долина при желании может засудить производителей товаров с ее изображением.
«Однозначно, иск в данном случае может быть направлен не к маркетплейсу, а к производителю. Обычно такие маски производят небольшие предприятия. Если эта маска полностью копирует лицо человека, то это можно отнести к нарушению использования персональных данных. Поэтому, конечно, владелец этого изображения вправе обратиться в суд и запретить производителю распространять его персональные данные как в Сети, так и в открытой продаже», — отметил эксперт.
Соловьев добавил, что в судах много похожих дел и в большинстве случаев они решаются в пользу истца.
«В судах таких дел много. Практика не разнобойная, а единая, сформированная. Если факт нарушения будет установлен, то требования истца о запрете дальнейшего использования изображения удовлетворяется в его пользу», — отметил юрист.
Ранее юрист Жорин сказал, что ждет адвоката Свириденко после победы в деле Долиной.