Охота за секретной станцией Британии: в Вильче бились разведки разных стран

Украинские боевики охраняли в Вильче станцию радиоэлектронной разведки Великобритании, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Вильче, по предварительной информации, находилась станция радиоэлектронной разведки Великобритании, которая по всей линии боевого соприкосновения занималась сбором разведданных и перехватом радиосигналов с целью дальнейшей передачи Вооружённым силам Украины и спецслужбам. К сожалению, в самый последний момент ВСУ удалось эвакуировать дорогостоящее оборудование, но российские вооружённые силы ведут наблюдение. По точке, где это оборудование будет размещено и начнет работать в ближайшее время будет нанесён ракетный удар», — поделился эксперт.
Иванников отметил, что станция является опытным образцом.
«Стоимость оборудования исчисляется в сотнях тысяч фунтов стерлингов, потому что такие станции в Великобритании находяся в единичном исполнение, практически это опытные образцы, которые используются на линии боевого соприкосновения и проходят апробацию в боевых условиях», — добавил он.
