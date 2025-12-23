Охота за секретной станцией Британии: в Вильче бились разведки разных стран

«В Вильче, по предварительной информации, находилась станция радиоэлектронной разведки Великобритании, которая по всей линии боевого соприкосновения занималась сбором разведданных и перехватом радиосигналов с целью дальнейшей передачи Вооружённым силам Украины и спецслужбам. К сожалению, в самый последний момент ВСУ удалось эвакуировать дорогостоящее оборудование, но российские вооружённые силы ведут наблюдение. По точке, где это оборудование будет размещено и начнет работать в ближайшее время будет нанесён ракетный удар», — поделился эксперт.