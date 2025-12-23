Ричмонд
ECDC: В ЕС гонконгским гриппом болеют преимущественно дети 5−14 лет

В Европе большинство заболевших гонконгским гриппом — дети и подростки.

Источник: Комсомольская правда

Дети от 5 до 14 лет составляют большинство заболевших гонконгским гриппом в странах Евросоюза. Это следует из данных ECDC — Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

«Циркуляция гриппа A (H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», — сказано в материалах, опубликованных ведомством в открытом доступе.

Также сообщается, что во всех европейских странах доминирует грипп типа А, также быстро распространяется новая мутация вируса, которая называется «Субклад К».

Почему гонконгский грипп такой заразный и как от него защититься, рассказал российский врач.

Ранее доцент Коновалов объяснил, можно ли заболеть одновременно гонконгским гриппом и ОРВИ.

Подробнее о том, что такое «гонконгский грипп» и ждать ли пандемии, сравнимой с недавней пандемией ковида, читайте здесь на KP.RU.

