ECDC: В ЕС гонконгским гриппом болеют преимущественно дети 5−14 лет

Дети от 5 до 14 лет составляют большинство заболевших гонконгским гриппом в странах Евросоюза. Это следует из данных ECDC — Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
«Циркуляция гриппа A (H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», — сказано в материалах, опубликованных ведомством в открытом доступе.
Также сообщается, что во всех европейских странах доминирует грипп типа А, также быстро распространяется новая мутация вируса, которая называется «Субклад К».
Почему гонконгский грипп такой заразный и как от него защититься, рассказал российский врач.
Ранее доцент Коновалов объяснил, можно ли заболеть одновременно гонконгским гриппом и ОРВИ.
Подробнее о том, что такое «гонконгский грипп» и ждать ли пандемии, сравнимой с недавней пандемией ковида, читайте здесь на KP.RU.