Россиянам рассказали, как правильно одеваться зимой

Зима — не повод кутаться в бесформенные куртки и забывать про стиль. Чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть аккуратно даже в морозы, важно правильно подбирать одежду. Стилист Артем Волков рассказал KP.RU, как одеваться зимой женщинам и мужчинам.
«Зима — это не повод отказываться от стиля! Помните о нескольких ключевых моментах. Многослойность — ваше спасение. Не бойтесь надевать несколько слоев одежды, это позволяет не только сохранять тепло, но и адаптироваться к разным температурным режимам», — объяснил стилист.
По словам эксперта, базовый слой должен отводить влагу, а материалы и фактуры можно смело комбинировать между собой. Отдельное внимание стоит уделить аксессуарам и комфорту. Шапка, шарф и перчатки дополняют образ и защищают от холода, а удобная одежда не сковывает движения.
Стилист посоветовал не бояться экспериментов с цветами и формами. Качественное пальто или пуховик становится основой зимнего гардероба. Модель должна хорошо сидеть по фигуре и соответствовать образу жизни.
