Программа «Сибирское активное долголетие» подводит первые итоги

«Движение “Сибирское долголетие” стало по-настоящему семейным. Изначально мы планировали охватить культурными, спортивными и образовательными мероприятиями старшее поколение, но интерес к проекту проявляют жители края всех возрастов — число посещений уже превысило 250 тысяч. Важно, чтобы информационная работа шла в ногу со спросом. Нужно активнее подключать социальные учреждения, чтобы они помогали людям разобраться, как зарегистрироваться на портале и записаться на мероприятия. Даже в ходе прямой линии мы видели, что не все знают, как это сделать, хотя готовы участвовать в событиях движения», — подчеркнул Михаил Котюков.