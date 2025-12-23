Программа «Сибирское активное долголетие» подводит первые итоги

Проект стартовал в апреле. За это время было проведено более 800 мероприятий по десяти направлениям: «Можно с внуками», «Физическая активность», «Культура», «Специальные программы», «Туризм», «Здоровье», «Образование», «Творчество», «Добровольчество», «Труд и занятость».
Ориентироваться в событиях программы жителям помогает сервис сибирскоедолголетие.рф, где публикуют информацию обо всех планируемых мероприятиях с возможностью онлайн-записи.
В ходе президиума глава региона поручил ответственным структурам активизировать информационную работу, чтобы больше жителей узнавали о проекте и могли к нему присоединиться.
«Движение “Сибирское долголетие” стало по-настоящему семейным. Изначально мы планировали охватить культурными, спортивными и образовательными мероприятиями старшее поколение, но интерес к проекту проявляют жители края всех возрастов — число посещений уже превысило 250 тысяч. Важно, чтобы информационная работа шла в ногу со спросом. Нужно активнее подключать социальные учреждения, чтобы они помогали людям разобраться, как зарегистрироваться на портале и записаться на мероприятия. Даже в ходе прямой линии мы видели, что не все знают, как это сделать, хотя готовы участвовать в событиях движения», — подчеркнул Михаил Котюков.
Напомним, что презентация проекта прошла на Красноярском демографическом форуме.
В первый год к движению присоединились 4 городских и 16 муниципальных округов. В 2026 году мероприятия расширят на опорные города: Ачинск, Норильск, Лесосибирск, Канск, Минусинск, а с 2027 года проект будет работать на территории всего Красноярского края. Михаил Котюков поблагодарил специалистов, которые вовлечены в работу с населением в рамках «Сибирского долголетия».
Самой востребованной частью программы стало движение «Сибирское долголетие», которое координирует красноярское отделение Российского Красного Креста. Программа «Сибирское активное долголетие» стартовала в крае в начале 2025 года и соответствует целям национального проекта «Семья», направленным на сохранение активности и здоровья граждан.