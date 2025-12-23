Роскомнадзор рассказал, как в РФ поступят с WhatsApp*

В понедельник, 22 декабря, граждане России подали более 1,6 тысячи жалоб на проблемы в работе WhatsApp*. По данным детектора, больше всего сообщений поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, на работу сервиса пожаловались жители Московской, Воронежской и Владимирской областей. Всего было оставлено 1794 жалоб пользователями со всех регионов России.