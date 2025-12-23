Роскомнадзор рассказал, как в РФ поступят с WhatsApp*

Пользователи мессенджера WhatsApp* из России пожаловались на сбои в работе ресурса. В Роскомнадзоре отреагировали на сообщения граждан. Как отметили в ведомстве, мессенджер может быть полностью заблокирован на территории страны. Такие меры примут, если ресурс не выполнит требования российского законодательства. Так заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Как подчеркивается в материале, сейчас WhatsApp* продолжает нарушать законодательство РФ. В связи с этим введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, предупредили в ведомстве.
«WhatsApp* продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре уточнили, что ограничительные меры вводятся поэтапно. В ведомстве посоветовали гражданам перейти на национальные сервисы.
В ведомстве также опровергли сообщения о якобы ограничении в России приложения для слабовидящих. Пользователи заявили о трудностях со входом. Однако Роскомнадзор не ограничивает работу сервиса для слабовидящих Be my eyes. В ведомстве подчеркнули, что никаких мер безопасности в отношении ресурса «в настоящее время» не принято.
В понедельник, 22 декабря, граждане России подали более 1,6 тысячи жалоб на проблемы в работе WhatsApp*. По данным детектора, больше всего сообщений поступило от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, на работу сервиса пожаловались жители Московской, Воронежской и Владимирской областей. Всего было оставлено 1794 жалоб пользователями со всех регионов России.
По данным РБК, скорость работы мессенджера сократилась на 70−80%. Операторы связи при этом не имеют никакого отношения к сбоям. Последствия замедления становятся всё более ощутимы. Минимум в 20 городах России пользователи мессенджера сообщили о массовых сбоях. Как отмечается, у многих важные переписки и контакты хранились только в мессенджере.
* принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в России.