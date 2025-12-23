Из Иркутска возобновили прямые рейсы в Гуанчжоу

Летать между столицей региона и югом Китая можно будет два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время вылета будет немного отличаться: в один из дней самолет отправится в 21:25, а в другой — в 22:55. Сам полет займет примерно пять с половиной часов.