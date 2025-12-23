Ричмонд
Из Иркутска возобновили прямые рейсы в Гуанчжоу

Летать можно будет два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Из Иркутска возобновили прямые рейсы в Гуанчжоу. На первый рейс у пассажиров был значительный спрос. На борту самолета Boeing 737 была загрузка в 97%. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиаперевозчика.

Летать между столицей региона и югом Китая можно будет два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Время вылета будет немного отличаться: в один из дней самолет отправится в 21:25, а в другой — в 22:55. Сам полет займет примерно пять с половиной часов.

Уже в 2026 году этот маршрут станет доступен круглый год. Теперь сибиряки смогут напрямую летать в один из самых оживленных городов Китая, благодаря возобновлению авиасообщения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областной центр завезли более 250 тонн мандаринов с начала ноября.