Удирали со скоростью 100 км/ч: боевики ВСУ вывезли из Вильчи секретный груз

«Боевики ВСУ бежали из населённого пункта, так как сопротивление было бесполезно, и этим объясняется столь стремительное освобождение российскими вооружёнными силами населённого пункта. Украинские военные использовали для побега все возможные средства, в том числе мотоциклы и квадроциклы», — сообщил он.