Боевики ВСУ бежали из Вильчи на мотоциклах и квадроциклах, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Боевики ВСУ бежали из населённого пункта, так как сопротивление было бесполезно, и этим объясняется столь стремительное освобождение российскими вооружёнными силами населённого пункта. Украинские военные использовали для побега все возможные средства, в том числе мотоциклы и квадроциклы», — сообщил он.
Военный эксперт отметил, что отход боевиков ВСУ, которые вывезли станцию радиоэлектронной разведки Великобритании, прикрывали на менее 25 украинских военных, которых командование бросило на смерть.
«Военные ВС РФ уничтожили не менее 25 боевиков ВСУ, которые оставались как смертники, чтобы прикрывать отход основных сил противника», — добавил подполковник запаса.
Как сообщалось ранее, населенный пункт Вильча Харьковской области освободили подразделения группировки войск «Север».