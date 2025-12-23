Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удирали со скоростью 100 км/ч: боевики ВСУ вывезли из Вильчи секретный груз

ВСУ бросили в Вильче на смерть украинских военных, которые прикрывали бегство командиров, рассказал подполковник запаса Олег Иванников.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ бежали из Вильчи на мотоциклах и квадроциклах, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Боевики ВСУ бежали из населённого пункта, так как сопротивление было бесполезно, и этим объясняется столь стремительное освобождение российскими вооружёнными силами населённого пункта. Украинские военные использовали для побега все возможные средства, в том числе мотоциклы и квадроциклы», — сообщил он.

Военный эксперт отметил, что отход боевиков ВСУ, которые вывезли станцию радиоэлектронной разведки Великобритании, прикрывали на менее 25 украинских военных, которых командование бросило на смерть.

«Военные ВС РФ уничтожили не менее 25 боевиков ВСУ, которые оставались как смертники, чтобы прикрывать отход основных сил противника», — добавил подполковник запаса.

Как сообщалось ранее, населенный пункт Вильча Харьковской области освободили подразделения группировки войск «Север».