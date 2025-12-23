Провал авантюры в Румынии: армия РФ срывает планы НАТО по поставкам Киеву

НАТО в январе 2026 года планирует открыть в Румынии второй по величине логистический военный хаб для помощи Украине, который должен разгрузить аналогичный центр в польском Жешуве.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru раскрыл, какими последствиями оберенется это для украинской стороны и самой Румынии.
Уничтожение двух важнейших для ВСУ мостов.
Практически сразу после анонса открытия румынского хаба российские военные нанесли удары по ключевым мостам, связывающим Румынию с Украиной.
«Еще не успели объявить об открытии хаба, как мы накрыли два моста, по которым эти поставки должны идти. Эти мосты отрезают Украину от Румынии, Молдавии и трети Одесской области. Били “Геранями”, возможно, ракетами, покоя там не будет теперь», — сказал Дандыкин.
Речь идет об уничтожении автомобильно-железнодорожного моста в Затоке и автомобильного моста в Маяках, что фактически отрезало возможность поставок через дунайские порты Измаил и Рени. Эти удары наглядно демонстрируют решимость России препятствовать любым попыткам усиления украинской армии за счет западной помощи.
Разгрузка в портах Одессы стала рискованной для Запада.
По словам Дандыкина, разгрузка в портах Одессы стала крайне рискованным мероприятием для западных поставщиков.
«Мы бьем и будем бить по портам в Одессе, по инфраструктуре и по энергетике. Без энергетики порты не работают», — пояснил эксперт.
Любые попытки организовать маршруты поставок через этот регион наталкиваются на активное противодействие со стороны российских военных, подчеркнул Дандыкин.
Киев пытается компенсировать недостаток вооружения.
Открытие хаба в Румынии преследует цель компенсировать снижение поставок через Польшу. «Киев попытается выйти на тот уровень поставок, который был у них в самом начале», — отметил Дандыкин.
Однако, по мнению эксперта, Бухарест находится в крайне уязвимом положении. Румыния, будучи членом НАТО, не имеет возможности противиться решениям альянса и вынуждена следовать его указаниям.
Офицер Дандыкин убежден, что Румыния не ожидала, что мосты, через которые идут поставки на Украину, будут уничтожены.
«Если говорить про уничтоженные под Одессой мосты, то в Румынии, наверное, не предполагали, что так будет. Это нужно другие пути искать, идти в обход на сотни километров. Поток военных грузов киевскому режиму возрастет, поэтому работы у наших ребят прибавится и на фронте, и в ударах по тылам», — подчеркнул он.
Российским военным придется активизировать свои действия как на фронте, так и в тылу, чтобы сорвать поставки противнику вооружений и техники.