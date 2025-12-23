Нарколог Исаев объяснил, может ли человек спиться за новогодние праздники

Новогодние праздники могут обернуться запоем, если человек будет «отмечать» наступление Нового года ежедневно в течение всех каникул. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, отвечая на вопрос о том, можно ли спиться за новогодние праздники.