Нарколог Исаев объяснил, может ли человек спиться за новогодние праздники

Новогодние праздники могут обернуться запоем, если человек будет «отмечать» наступление Нового года ежедневно в течение всех каникул. Об этом aif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев, отвечая на вопрос о том, можно ли спиться за новогодние праздники.
«Сформировать зависимость с нуля за 10−12 дней праздников невозможно. Алкогольная зависимость — это хроническое заболевание, которое развивается постепенно. Но за этот период можно легко уйти в запой или резко ухудшить уже существующие риски», — объяснил он.
Эксперт обратил внимание на то, что новогодние каникулы часть россиян рассматривает как непрерывную череду застолий со спиртным, превращая их в многодневный алкогольный марафон.
«У многих стирается грань между праздничными поводами и ежедневной нормой. Режим ежедневного употребления значительных доз алкоголя на протяжении полутора-двух недель — это и есть классическая модель продолжительного запоя. Именно поэтому в нашей клинике мы традиционно наблюдаем приток пациентов не 2−3 января, а спустя одну-две недели после окончания праздников», — сказал нарколог.
К окончанию каникул у тех, кто «праздновал» на протяжении всего периода выходных, может развиться синдром отмены (абстиненция), когда без очередной дозы алкоголя самочувствие резко ухудшается (тремор, тахикардия, тревога, бессонница, подъем давления).
«Человек, пытаясь снять эти симптомы, продолжает пить, и бытовое праздничное употребление перерастает в настоящий запой, выйти из которого самостоятельно уже опасно для жизни из-за риска осложнений: острый панкреатит, гипертонический криз, алкогольный психоз (“белая горячка”)», — уточнил врач.
Нарколог подчеркнул, что за праздники нельзя «спиться» в смысле полноценного формирования зависимости, но можно войти в запой, обострить уже существующее расстройство и перейти в тяжёлую фазу употребления.
