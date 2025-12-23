Бастрыкину доложат об избиении второклассника у торгового центра в Новосибирске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом у одного из торговых центров в Новосибирске. Там группа подростков избила второклассника.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка по статье «Хулиганство», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки, а также о ее предварительных результатах.