В Сети опубликовали видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла

О смерти Зампелла стало известно в понедельник, 22 декабря. Он был одной из самых влиятельных фигур в индустрии видеоигр. Он соосновал студию Infinity Ward, подарившую миру первую Call of Duty, а в 2010 году создал Respawn Entertainment, ставшую автором Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Под его руководством также создавались игры серии Battlefield.