В Сети опубликовали видео ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла

В Сеть попало видео смертельной аварии на горной трассе в Калифорнии, в которой погиб знаменитый разработчик игр Винс Зампелла, создатель франшизы Call of Duty и сооснователь студий Infinity Ward и Respawn Entertainment. Ролик зафиксировал момент катастрофы.

Кадры показывают, как Ferrari 296 GTS, управляемая Зампеллой, на высокой скорости теряет управление, слетает с дороги и врезается в бетонное ограждение. От мощного удара пассажира выбросило из салона, а сам автомобиль мгновенно загорелся.

По информации полиции, оба находившихся в машине человека — 55-летний Зампелла и его пассажир — погибли на месте, передает Telegram-канал Shot.

О смерти Зампелла стало известно в понедельник, 22 декабря. Он был одной из самых влиятельных фигур в индустрии видеоигр. Он соосновал студию Infinity Ward, подарившую миру первую Call of Duty, а в 2010 году создал Respawn Entertainment, ставшую автором Titanfall, Apex Legends и Star Wars Jedi: Fallen Order. Под его руководством также создавались игры серии Battlefield.