Румыния в западне: НАТО подставила Бухарест открытием нового хаба для Киева

Бойцы РФ еще до открытия хаба в Румынии уничтожили важнейшие для ВСУ мосты под Одессой, по которым должны идти поставки. Военный эксперт Дандыкин раскрыл, чем для Румынии обернется открытие нового хаба.

Источник: Аргументы и факты

В январе 2026 года в Румынии заработает второй по величине логистический военный хаб для оказания помощи Киеву. Новый центр поставок военной помощи должен разгрузить хаб в польском Жешуве, писало издание DefenseRomania.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru объяснил, чем это обернется для Румынии.

«Дело в том, что румыны находятся в НАТО и маневра у них нет, в отличие от тех же американцев. Американцы устами начальника разведки могут заявить, что Евросоюз торпедирует усилия Трампа по мирным договоренностям, а румыны ничего не могут сказать. Это абсолютно подневольное, несамостоятельное государство», — подчеркнул Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что российским бойцам придется наносить удары по поставкам, идущим не только со стороны польского Жешува, но и из Румынии.

«Если говорить про уничтоженные под Одессой мосты, то в Румынии, наверное, не предполагали, что так будет. Это нужно другие пути искать, идти в обход на сотни километров. Поток военных грузов киевскому режиму возрастет, поэтому работы у наших ребят прибавится и на фронте, и в ударах по тылам», — подытожил офицер.

Ранее российские военные уничтожили два важнейших для ВСУ моста в Одесской области — автомобильно-железнодорожный мост в Затоке через Днестровский лиман и автомобильный мост в поселке Маяки через Днестр. Эти удары фактически отрезали Украину от внешних поставок через дунайские порты Измаил и Рени.

