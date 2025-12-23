«Дело в том, что румыны находятся в НАТО и маневра у них нет, в отличие от тех же американцев. Американцы устами начальника разведки могут заявить, что Евросоюз торпедирует усилия Трампа по мирным договоренностям, а румыны ничего не могут сказать. Это абсолютно подневольное, несамостоятельное государство», — подчеркнул Дандыкин.