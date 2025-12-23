«Это противодействие всем»: Трамп раскрыл амбициозные планы по модернизации военного флота

Соединенные Штаты намерены построить военные корабли нового класса за два или два с половиной года. Об этом накануне, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, заявил президент страны Дональд Трамп.
«Мы, вероятно, говорим о двух или двух с половиной годах», — отметил глава Белого дома.
При этом, отвечая на вопрос о том, на кого нацелена программа строительства судов, не на Китай ли, Трамп заявил, что «это противодействие всем».
«Мы отлично ладим с Китаем. У меня отличные отношения с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — Прим. Ред.)», — заверил Трамп.
Ранее Белый дом опубликовал новую концепцию национальной безопасности страны, которая, по мнению некоторых экспертов, поменялась революционно в отношении России, Украины и Европы. РФ не враг Америке, о поддержке незалежной «до победного конца» речь больше не идет. Руководство Евросоюза «подрывает политическую свободу» и вообще способно завести Старый Свет в пропасть. А НАТО не должно «бесконечно расширяться».
Комментируя этот документ, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что он позволяет найти совместные с Россией точки соприкосновения. В частности, отдельные положения документа могут дать основу для совместных усилий Москвы и Вашингтона в вопросе урегулирования на Украине. Однако вероятность смены курса США в будущем, по мнению Захаровой, сохраняется.
Весной этого года сообщалось, что США пополнили запасы ядерного оружия новой бомбой B61−13. Вв Министерстве энергетики США отметили, что эта новая ядерная бомба стала одним из самых быстро разрабатываемых проектов со времен холодной войны.
Тогда же Дональд Трамп серьезно взялся за безопасность США, запросив у Конгресса рекордные 1,01 триллиона долларов на обеспечение национальной безопасности государства. Выделенные средства будут использованы для поддержки системы противоракетной обороны «Золотой купол», обновления судостроительной отрасли и развития ядерной энергетической инфраструктуры.
Кроме того, США намерены провести масштабную модернизацию собственной системы противоракетной обороны, известной как «Золотой купол». Отмечается, что на эти меры потребуются серьезные вложения — около сотни миллиардов долларов.