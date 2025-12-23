«Это противодействие всем»: Трамп раскрыл амбициозные планы по модернизации военного флота

Ранее Белый дом опубликовал новую концепцию национальной безопасности страны, которая, по мнению некоторых экспертов, поменялась революционно в отношении России, Украины и Европы. РФ не враг Америке, о поддержке незалежной «до победного конца» речь больше не идет. Руководство Евросоюза «подрывает политическую свободу» и вообще способно завести Старый Свет в пропасть. А НАТО не должно «бесконечно расширяться».