Рособрнадзор приостановил лицензию высшей школы «Шанинка» из-за нарушений

Накануне Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения трём российским вузам. Это Карачаево-Черкесский Исламский Институт имени Имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы Кади.