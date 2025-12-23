Ричмонд
Рособрнадзор приостановил лицензию высшей школы «Шанинка» из-за нарушений

Высшая школа «Шанинка» не устранила нарушения, выявленные внеплановой проверкой.

Источник: Комсомольская правда

Действие образовательной лицензии Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как «Шанинка», полностью приостановлено. Информация об этом размещена в реестре данных лицензий ведомства.

«Текущий статус лицензии: приостановлена полностью», — информирует ведомство.

Ранее Рособрнадзор лишил «Шанинку» государственной аккредитации по отдельным направлениям. Запрет на осуществление образовательной деятельности коснулся направлений «Психология», «Менеджмент» и «Социология».

Напомним, Рособрнадзор провел внеплановую проверку «Шанинки» в апреле и запретил приём студентов на год из-за нарушений.

Накануне Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения трём российским вузам. Это Карачаево-Черкесский Исламский Институт имени Имама Абу-Ханифа, Северо-Кавказский Исламский университет имени Имама Абу Ханифы и Исламский университет имени Сайфуллы Кади.