Скандал с подарком Навроцкого Зеленскому вызвал пробки на границе Украины

«Это в том числе и результат встречи Зеленского с Навроцким, который уже давно высказывал свою точку зрения в отношении Волынской резни. Во время последней встречи президент Польши подарил Зеленскому двухтомное исследование на эту тему с намеком, что были некие договоренности между Польшей и Украиной в отношении расследования, а, прежде всего, эксгумации. Но процесс идет очень тяжело, мягко говоря. Потому что Зеленский находится между Польшей, которая требует расследования, и украинскими нацистами, которые категорически возражают», — отметил Олейник.