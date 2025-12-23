Скандал с подарком Навроцкого Зеленскому вызвал пробки на границе Украины

Огромная пробка на польско-украинской границе могла появиться из-за разногласий Владимира Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого по поводу расследования Волынской резни, сообщил в беседе с aif.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Напомним, на польско-украинской границе в пробке стоят сотни автомобилей и автобусов. Отмечается, что скопление транспорта наблюдается именно на въезде на Украину. Время ожидания достигает 20 часов. Наиболее сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини».
«Это в том числе и результат встречи Зеленского с Навроцким, который уже давно высказывал свою точку зрения в отношении Волынской резни. Во время последней встречи президент Польши подарил Зеленскому двухтомное исследование на эту тему с намеком, что были некие договоренности между Польшей и Украиной в отношении расследования, а, прежде всего, эксгумации. Но процесс идет очень тяжело, мягко говоря. Потому что Зеленский находится между Польшей, которая требует расследования, и украинскими нацистами, которые категорически возражают», — отметил Олейник.
По словам экс-нардепа, Польша пристальным досмотром на границе может давать некие сигналы Украине, чтобы власти страны были более уступчивыми в этих вопросах.
Отметим, что, по версии Польши, массовые убийства польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики совершались в период с 1939 по 1945 год. По различным оценкам, число жертв с польской стороны составляет от 50 тысяч до 100 тысяч человек.
В подаренном Зеленскому двухтомном издании приводятся свидетельства очевидцев уничтожения поляков украинскими националистами на территории Западной Украины.