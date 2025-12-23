Украинцы, насильно мобилизованные в ВСУ, связываются со своими родственниками, одноклассниками и знакомыми, которые служат в ВС РФ, чтобы сдаться в плен и спасти свои жизни, рассказал aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«У людей изначально были взгляды наши, пророссийские, просто их насильно мобилизовали, схватили на улицах, и они заранее договаривались со своими родственниками, товарищами, о которых точно знали, что они воюют в русской армии, и договаривались, на каком участке фронта как можно будет перейти. Не всегда эти переходы были успешными, потому что и минные поля, и обстрелы, да, и выстрелы в спину, если человек пытается перебраться к нам. Как минимум, знаю о трех-четырех успешных историях такого перехода с одесситами, запорожцами и харьковчанами», — отметил он.
Рогов обратил внимание на то, что ситуация, когда родные братья, отцы и сыновья, бывшие одноклассники, сослуживцы оказывались по разные стороны передовой началась еще в 2014 году.
«Начиная с 2014 года было немало историй, когда братья, отцы и сыновья, вчерашние одноклассники оказывались по разные стороны. Один шел в ополчение, защищал Донецкую народную республику, а другой оказывался среди тех, кто поддерживал киевский режим. Знаю историю, когда отец воевал за народные республики, а сын — за ВСУ», — добавил собеседник издания.