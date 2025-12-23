Боевик ВСУ сдался однокласснику-военнослужащему ВС РФ

«У людей изначально были взгляды наши, пророссийские, просто их насильно мобилизовали, схватили на улицах, и они заранее договаривались со своими родственниками, товарищами, о которых точно знали, что они воюют в русской армии, и договаривались, на каком участке фронта как можно будет перейти. Не всегда эти переходы были успешными, потому что и минные поля, и обстрелы, да, и выстрелы в спину, если человек пытается перебраться к нам. Как минимум, знаю о трех-четырех успешных историях такого перехода с одесситами, запорожцами и харьковчанами», — отметил он.