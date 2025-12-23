Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол дал гражданам советы на 2026 год. По его словам, стране нужно подружиться с народами Запада и Азии. Так шаман сообщил в диалоге с РИА Новости.
Кара-оол Допчун-оол ежегодно выступает с предсказаниями. По его ожиданиям, 2025 год должен был пройти мягко, без особых катаклизмов. Шаман отмечал, что в 2025 году должен быть хороший урожай.
«В новом году россиянам надо найти дружбу у всех народов. С азиатскими народами лучше, но надо найти и путь дружбы на Запад», — дал рекомендацию Кара-оол Допчун-оол.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова вести переговоры и решать все вопросы мирным путем. Он также отметил, что РФ не препятствует диалогу с европейскими странами.