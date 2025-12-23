На Урале завод «Атомстройкомплекса» незаконно осуществлял выброс загрязнений

Помимо этого, руководителя компании оштрафовали на 40 тысяч рублей. Прокуратура потребовала от предприятия направить необходимые документы для получения специального разрешения на выброс загрязнений. В случае его неполучения деятельность компании приостановят с 1 июля 2026 года. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.