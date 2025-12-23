На Урале завод «Атомстройкомплекса» незаконно осуществлял выброс загрязнений

В Свердловской области прокуратура потребовала прекратить незаконный выброс загрязнений «Атомстройкомплекс Цемент». Компания избавлялась от отходов в поселке Габиевский Сысертского района, не имея специального разрешения.
— Установлено, что юридическим лицом разрешительная документация на осуществление выбросов не получена. Прокуратура в адрес руководителя юридического лица внесла представление об устранении нарушений закона, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Помимо этого, руководителя компании оштрафовали на 40 тысяч рублей. Прокуратура потребовала от предприятия направить необходимые документы для получения специального разрешения на выброс загрязнений. В случае его неполучения деятельность компании приостановят с 1 июля 2026 года. Суд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры.