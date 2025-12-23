Российские военнослужащие уничтожили опорные пункты Вооружённых сил Украины в городе в Гуляйполе, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли артиллеристы российской группировки войск «Восток». Объекты противника, а также группу украинских солдат выявили операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем. Опорные пункты находилиьс в городской застройке. Артиллеристы использовали гаубицы «Мста-Б».
«Координаты были оперативно переданы артиллерийским расчетам “Мста-Б” группировки войск “Восток”. После получения целеуказания артиллеристы нанесли огневое поражение по обозначенным целям. В результате артиллерийских ударов опорные пункты противника в городской застройке Гуляйполя были ликвидированы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные РФ ведут штурм населённого пункта Гуляйполе в Запорожской области с нескольких направлений, часть штурмовиков уже находится в центре города.
Также стало известно, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе. В результате были ликвидированы пункты управления БПЛА и элементы инфраструктуры, использовавшиеся для работы беспилотных летательных аппаратов.