В Перми проект частного родильного дома получил статус приоритетного

Проект частного родильного дома в Перми получил статус приоритетного, сообщает Business-class.
Платное медицинское учреждение может появится в Мотовилихнском районе на улице Лебедева. Инвестором стала компания ООО «Философия рождения».
Проект получил статус приоритетного и поддержку краевых властей. Планируется вложить в строительство 870 миллионов рублей.
В роддоме будут оказывать полный спектр услуг: от ведения беременности до послеродового восстановления. Новый центр площадью больше 3 тысяч квадратных метров должен появится в Перми в конце 2029 года.
Подрядчик также взял на себя обязательство по благоустройству прилегающей территории.
