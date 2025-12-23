Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми проект частного родильного дома получил статус приоритетного

Его построят к 2030 году.

Источник: Reuters

Проект частного родильного дома в Перми получил статус приоритетного, сообщает Business-class.

Платное медицинское учреждение может появится в Мотовилихнском районе на улице Лебедева. Инвестором стала компания ООО «Философия рождения».

Проект получил статус приоритетного и поддержку краевых властей. Планируется вложить в строительство 870 миллионов рублей.

В роддоме будут оказывать полный спектр услуг: от ведения беременности до послеродового восстановления. Новый центр площадью больше 3 тысяч квадратных метров должен появится в Перми в конце 2029 года.

Подрядчик также взял на себя обязательство по благоустройству прилегающей территории.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что приоритетным стал проект по комплексному развитию территории Камской Долины. Кроме жилых и социальных объектов, застройщик возведёт и водно-оздоровительный комплекс.