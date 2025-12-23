Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Мошенники обманывают россиян от лица представителей РЖД и авиакомпаний, предлагая фиктивные субсидированные билеты на транспорт на Новый год, в итоге происходит кража личных данных и денег, рассказал РИА Новости директор по продукту «Защитник» Андрей Бийчук.
«Злоумышленники, представляясь агентами авиакомпаний или РЖД, предлагают жителям крупных городов “горящие” субсидированные билеты на поезд или самолет в регионы России на предстоящие праздники», — сообщил он.
Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями «партнерских программ» перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по «особой субсидированной цене» для тех, кто едет навестить родных.
Далее, продолжает эксперт, для оформления «льготы» у человека под предлогом подтверждения маршрута и паспортных данных выманивают конфиденциальную информацию или сразу просят совершить предоплату на «резервирование места».
При такой схеме мошенники учитывают социальные миграционные паттерны и эмоциональные триггеры — желания провести праздники с семьей.
«Апеллируя к доверию к “партнерским программам”, преступники создают правдоподобную легенду для кражи денег и данных», — заверил Бийчук.
Чтобы защититься от подобных атак, в компании рекомендуют помнить, что никакие коммерческие, государственные или социальные программы субсидирования билетов не оформляются в ходе телефонного звонка. Покупка билетов должна осуществляться только через официальные каналы: сайты перевозчиков, лицензированные агрегаторы и кассы. Любой запрос на предоплату через перевод физлицу или по внешней ссылке — это точный признак мошенничества.