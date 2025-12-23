Эксперт рассказал о новой схеме мошенников в новогодние праздники

Так, сначала мошенники проводят массовые звонки по широкой базе контактов, целенаправленно выбирая жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов-миллионников, многие из которых являются уроженцами других регионов. В разговоре они представляются сотрудниками авиакомпаний, РЖД или представителями «партнерских программ» перевозчиков и сообщают о возможности приобрести льготные билеты на новогодние даты по «особой субсидированной цене» для тех, кто едет навестить родных.