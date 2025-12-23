Ричмонд
Виллу Fleur d'Eau, где встречались Горбачёв и Рейган, выставили на продажу

Вилла Fleur d'Eau на берегу Женевского озера в Швейцарии, известная как место встречи генсека ЦК КПСС Михаила Горбачёва и 40-го президента США Рональда Рейгана, с сентября 2025 года выставлена на продажу. Об этом свидетельствуют данные сайта Immobilier Suisse.

Источник: Life.ru

Поместье площадью 993 квадратных метра представлено с ценой в 23 миллиона швейцарских франков (свыше 29 миллионов долларов). В доме 26 комнат, открывается вид на озеро и Монблан, есть причал для яхт и прямой доступ к воде. Общая площадь участка — 12 тысяч квадратных метров.

На карточке участка площадки элитной недвижимости Concierge Auctions, принадлежащей Sotheby’s, указано, что торги проходили с 24 октября по 5 ноября 2025 года.

Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачёвым и Рейганом состоялась 19−21 ноября 1985 года.

А ранее соцсеть TikTok заключила сделку по продаже своих активов в США совместному предприятию, находящемуся под контролем американских акционеров. Сделка завершится 22 января. После этого 45% американских активов TikTok перейдут компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

