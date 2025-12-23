В Омской области запущен еще один ресурс, собирающий все данные о жителях региона

«Теперь жители региона смогут без обращения в различные ведомства получать положенные им льготы. Например, если человек не знает, что имеет право на путевку в оздоровительный лагерь для своего ребенка, после внедрения единого регистра населения Омской области, эта информация отобразится в его личном кабинете на портале “Госуслуги”. Он сможет получить путевку онлайн, без ожидания очередей и необходимости подачи заявлений», — цитирует замминистра Максима Макаленко пресс-служба ведомства.