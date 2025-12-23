Ричмонд
В Омской области запущен еще один ресурс, собирающий все данные о жителях региона

Электронный ресурс «Единый регистр населения Омской области» будет включать всю подноготную информацию об омичах — от паспортных данных и СНИЛС, до семейного положения и статусе безработного.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области начал работу региональный сегмент «Единого регистра населения». Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Омской области, ресурс будет функционировать как витрина, собирающая данные из различных ведомств о каждом жителе региона.

По сообщению ведомства, ресурс будет включать не только стандартные паспортные данные и СНИЛС, но и полную информацию о семье, гражданстве, виде на жительство, статусе безработного и многое другое.

«Теперь жители региона смогут без обращения в различные ведомства получать положенные им льготы. Например, если человек не знает, что имеет право на путевку в оздоровительный лагерь для своего ребенка, после внедрения единого регистра населения Омской области, эта информация отобразится в его личном кабинете на портале “Госуслуги”. Он сможет получить путевку онлайн, без ожидания очередей и необходимости подачи заявлений», — цитирует замминистра Максима Макаленко пресс-служба ведомства.

Также в министерстве обещают омичам, что новый функционал существенно сократит сроки оказания услуг, а также позволит перейти к проактивному предоставлению услуг: жители региона смогут видеть доступные им пособия и льготы и самостоятельно подтверждать свое желание их получать. Насколько эта новая платформа защищена от проникновения в нее мошенников с целью получения полной информации на каждого омича, в ведомстве не уточнили.