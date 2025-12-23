Синоптик Шувалов спрогнозировал зимы без снега в будущем

«Несмотря на заявление некоторых политических лидеров, что не нужно придавать большого значения изменениям климата, глобальные изменения климата происходят. В первую очередь они сказываются на температурном режиме умеренных и полярных широт. Потому что в той же Москве в январе средняя месячная температура за период 1961−1990 годы была минус 9,3 градуса, а с 1991−2020 — минус 6,2. Внушает, да? Заметное изменение», — сказал Шувалов.