Синоптик Шувалов спрогнозировал зимы без снега в будущем

Синоптик Шувалов рассказал, как глобальные изменения климата влияют на зимнюю погоду в Москве.

Источник: Аргументы и факты

Глобальные изменения климата приводят к сдвигу сроков установления снежного покрова в Москве и сокращению зимнего сезона, сказал aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Несмотря на заявление некоторых политических лидеров, что не нужно придавать большого значения изменениям климата, глобальные изменения климата происходят. В первую очередь они сказываются на температурном режиме умеренных и полярных широт. Потому что в той же Москве в январе средняя месячная температура за период 1961−1990 годы была минус 9,3 градуса, а с 1991−2020 — минус 6,2. Внушает, да? Заметное изменение», — сказал Шувалов.

Поэтому, естественно, добавил эксперт, что происходит сдвиг сроков установления снежного покрова в столице, и меняется продолжительность осенне-зимнего сезона.

«Зимний сезон сокращается и будет сокращаться практически до конца этого века… Вообще Москва без снега не останется, но период, когда он будет ложиться, будет становиться короче и короче», — отметил Шувалов.

При этом метеоролог обозначил, что перепады температуры все равно будут наблюдаться.

«Не нужно исключать межгодовую изменчивость погоды. Одна зима может быть совсем теплой, некоторые зимы с вкраплениями холода… Перепады температуры будут, конечно же, наблюдаться и дальше. Это в среднем она повышается», — подытожил Шувалов.

Ранее Шувалов сообщил, что самым холодным днём текущей недели в столичном регионе станет вторник, 23 декабря.