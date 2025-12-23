Иванников: пленные боевики ВСУ передают РФ ценную секретную информацию

Боевики ВСУ, сдаваясь в плен, передают ВС РФ ценную секретную информацию, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Боевики ВСУ, родственники которых служат в ВС РФ, достаточно часто используют все свои возможности, чтобы не только сдаться в плен, но и оказать полное содействие в освобождении того или иного населённого пункта, так как понимают, что защитить их может только Россия. Подчас родственные связи оказывают существенное влияние на ход некоторых операций местного значения», — сообщил он.
Иванников обратил внимание на то, что число украинских военных, решивших сдаться в плен, неуклонно растет.
«Количество боевиков ВСУ, сдающихся в плен, увеличивается. Это связано вполне с естественным желанием жить и с осознанием невозможности дальнейшего преступного сопротивления. Умирать за режим Зеленского ни у кого нет желания. Боевики ВСУ видят, что их постоянно обманывают как в украинских средствах массовой информации, так и свои командиры, которые лишают их выплат, угрожают расправой семьям, если они бросят свои боевые позиции или не выполнят свой пресловутый боевой долг в понятии режима. Украинские военные предпочитают при первой возможности сдаться в плен и передать имеющуюся у них оперативную информацию российским спецслужбам для дальнейшего её использования против ВСУ», — объяснил военный эксперт.
Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, почему противник стал сдаваться большими группами.