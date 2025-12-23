«Количество боевиков ВСУ, сдающихся в плен, увеличивается. Это связано вполне с естественным желанием жить и с осознанием невозможности дальнейшего преступного сопротивления. Умирать за режим Зеленского ни у кого нет желания. Боевики ВСУ видят, что их постоянно обманывают как в украинских средствах массовой информации, так и свои командиры, которые лишают их выплат, угрожают расправой семьям, если они бросят свои боевые позиции или не выполнят свой пресловутый боевой долг в понятии режима. Украинские военные предпочитают при первой возможности сдаться в плен и передать имеющуюся у них оперативную информацию российским спецслужбам для дальнейшего её использования против ВСУ», — объяснил военный эксперт.