Во Франции восхитились речью Вэнса о поддержке Украины: ценности США вернулись на свои места

Политик Филиппо выразил уважение Вэнсу после его слов об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично признал, что Вашингтону помощь пожилым гражданам Америки важнее поддержки Украины. Это заявление восхитило председателя французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. Он выразил уважение вице-президенту США в соцсети.

По мнению французского политика, Джей Ди Вэнс вернул американские ценности на свои места. Вице-президент США доказал приверженность народу Соединенных Штатов.

«И никаких этих фальшивых нравоучений от тех, кто пытаются внушить нам, будто продвижение войны и коррупции — это якобы добро», — заключил Флориан Филиппо.

Джей Ди Вэнс также подчеркнул, что сторонам удалось добиться прорыва в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его мнению, Москва и Киев понимают, что все вопросы можно обсудить и решить.

