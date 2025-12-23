Новогодние распродажи начались в тюменских торговых центрах

«Первый этап стартует в декабре. Это, как правило, не тотальная распродажа, а акция на подборку товаров. Магазины в этот период не стремятся сильно снизить цены, потому что люди и так покупают подарки к празднику», — отмечает Владислав Никонов, инвестор и основатель приложения «БАЗАР». Его слова цитируют на сайте РБК Тюмень.