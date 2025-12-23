Новогодние распродажи начались в тюменских торговых центрах

В декабре началась первая волна скидок, вторая будет в январе.
В тюменских торговых центрах стартовали новогодние распродажи, ознаменовавшие начало сезона праздничных скидок. Первая серия промоакций началась в декабре и распространяется на ограниченный перечень товарных категорий. Об этом сообщает РБК Тюмень.
«Первый этап стартует в декабре. Это, как правило, не тотальная распродажа, а акция на подборку товаров. Магазины в этот период не стремятся сильно снизить цены, потому что люди и так покупают подарки к празднику», — отмечает Владислав Никонов, инвестор и основатель приложения «БАЗАР». Его слова цитируют на сайте РБК Тюмень.
Вторая волна распродаж запланирована на период после 1 января, когда к акциям присоединятся дополнительные бренды на фоне снижения сезонного спроса. Наиболее значительные уценки прогнозируются во второй половине января и будут касаться преимущественно зимней одежды, обуви и аксессуаров.