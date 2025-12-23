Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: десятки военных спасли жизни осмотром днища автомобиля перед выездом

Председатель комиссии ОП РФ Рогов по вопросам суверенитета объяснил, как правильно проверять машины на наличие установленных взрывных устройств.

Источник: Аргументы и факты

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался от травм, полученных в результате взрыва автомобиля утром 22 декабря на юге Москвы. В беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал о способе защитить военных от подобных покушений.

«Если машина хотя бы какое-то время находится не на охраняемой территории, то перед тем, как садиться в автомобиль, надо использовать правило “упал, отжался”. То есть иметь какой-то коврик, какую-то картонку, чтобы постелить, прилечь на асфальт и внимательно осмотреть днище автомобиля, а также подкрылки. Я знаю, как минимум, уже свыше десятка историй, где люди спасли себе, если не жизнь, то здоровье. Взрывные устройства были обнаружен под днищами и непосредственно в подкрылках. Это правило нужно запомнить всем, потому что враг коварен», — объяснил Рогов.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Россия даст военный ответ на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.