Рогов: десятки военных спасли жизни осмотром днища автомобиля перед выездом

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Фанил Сарваров скончался от травм, полученных в результате взрыва автомобиля утром 22 декабря на юге Москвы. В беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал о способе защитить военных от подобных покушений.
«Если машина хотя бы какое-то время находится не на охраняемой территории, то перед тем, как садиться в автомобиль, надо использовать правило “упал, отжался”. То есть иметь какой-то коврик, какую-то картонку, чтобы постелить, прилечь на асфальт и внимательно осмотреть днище автомобиля, а также подкрылки. Я знаю, как минимум, уже свыше десятка историй, где люди спасли себе, если не жизнь, то здоровье. Взрывные устройства были обнаружен под днищами и непосредственно в подкрылках. Это правило нужно запомнить всем, потому что враг коварен», — объяснил Рогов.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что Россия даст военный ответ на убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.