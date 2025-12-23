Рогов: десятки военных спасли жизни осмотром днища автомобиля перед выездом

«Если машина хотя бы какое-то время находится не на охраняемой территории, то перед тем, как садиться в автомобиль, надо использовать правило “упал, отжался”. То есть иметь какой-то коврик, какую-то картонку, чтобы постелить, прилечь на асфальт и внимательно осмотреть днище автомобиля, а также подкрылки. Я знаю, как минимум, уже свыше десятка историй, где люди спасли себе, если не жизнь, то здоровье. Взрывные устройства были обнаружен под днищами и непосредственно в подкрылках. Это правило нужно запомнить всем, потому что враг коварен», — объяснил Рогов.