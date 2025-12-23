Россиянам напомнили о досрочной выплате пенсий в декабре 2025 года

В последний месяц уходящего 2025 года россияне получат пенсии за январь 2026-го из-за продолжительных новогодних праздников, на которые придутся дни основных массовых выплат пенсий. Об этом напомнила эксперт АСИ, экс-вице-спикер ГД Ольга Епифанова в интервью RT.
«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1−10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — отметила парламентарий.
Те, кто получает выплаты на банковскую карту, получит деньги в период с 25 по 29 декабря. Здесь все будет зависеть от особенностей регионов и банков. А в отделения «Почты России» наличные средства доставят с 25 по 30 декабря.
Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина сообщила, что работающих российских пенсионеров ожидает две индексации пенсии в 2026 году. Речь идёт об индексациях, которые запланированы на январь и август. С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста.
Вместе с тем, президент России Владимир Путин рассказал об индексации пенсий по старости с 1 января 2026 года. Размер индексации составит 7,6%.
При этом в Минтруде добавили по этому поводу, что благодаря январской индексации пенсий на 7,6 процента средняя страховая пенсия составит 27,1 тысячи рублей. Ранее индексация проходила в феврале. Однако, согласно новой схеме, повышения ожидаются 1 января. Размер увеличения выплат будет выше уровня инфляции.
Напомним, с 1 августа 2025 года Социальный фонд России автоматически пересчитал страховые пенсии работающим пенсионерам. Как уточнили в пресс-службе фонда, прибавку получили те, кто официально работал в 2024 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы.
Вместе с тем, в Госдуме напомнили, что семьи с детьми в России имеют право на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от уровня дохода и статуса нуждаемости. В 2026 году эти выплаты составят от 9,2 до 18,4 тыс рублей. Точнее, ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%.