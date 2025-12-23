Россиянам напомнили о досрочной выплате пенсий в декабре 2025 года

Вместе с тем, в Госдуме напомнили, что семьи с детьми в России имеют право на ежемесячные выплаты, размер которых зависит от уровня дохода и статуса нуждаемости. В 2026 году эти выплаты составят от 9,2 до 18,4 тыс рублей. Точнее, ежемесячное пособие на ребенка составит 9 185 рублей при выплате в 50% прожиточного минимума, 13 778 рублей — при 75% и 18 371 рубль — при 100%.