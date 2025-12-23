Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области эвакуировали учеников двух школ

В Белой Калитве школьники и персонал покинули учебные заведения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области эвакуировали учеников двух школ. Об этом пишет издание «Панорама Ростова-на-Дону».

Речь идет об учебных заведениях в Белой Калитве. Родители рассказали, что детей вывели из классов, а персонал ждал экстренные службы для проверки помещений. Официальных комментариев о причине, по которой школьники покинули здание пока не поступало.

Напомним, что ранее, 18 декабря были эвакуированы учащиеся ростовской школы в переулке Госпитальном. Детей и взрослых вывели из здания посреди второго урока. В донском главке МВД сообщили, что поводом для этого послужило сообщение о якобы существующей угрозе неподалеку от учебного заведения. Сотрудники полиции выехали по адресу, однако предметов, представляющих опасность, не обнаружили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.