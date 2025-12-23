В Ростовской области эвакуировали учеников двух школ

Напомним, что ранее, 18 декабря были эвакуированы учащиеся ростовской школы в переулке Госпитальном. Детей и взрослых вывели из здания посреди второго урока. В донском главке МВД сообщили, что поводом для этого послужило сообщение о якобы существующей угрозе неподалеку от учебного заведения. Сотрудники полиции выехали по адресу, однако предметов, представляющих опасность, не обнаружили.