В Ростовской области эвакуировали учеников двух школ. Об этом пишет издание «Панорама Ростова-на-Дону».
Речь идет об учебных заведениях в Белой Калитве. Родители рассказали, что детей вывели из классов, а персонал ждал экстренные службы для проверки помещений. Официальных комментариев о причине, по которой школьники покинули здание пока не поступало.
Напомним, что ранее, 18 декабря были эвакуированы учащиеся ростовской школы в переулке Госпитальном. Детей и взрослых вывели из здания посреди второго урока. В донском главке МВД сообщили, что поводом для этого послужило сообщение о якобы существующей угрозе неподалеку от учебного заведения. Сотрудники полиции выехали по адресу, однако предметов, представляющих опасность, не обнаружили.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.