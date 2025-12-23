Командование украинской армии отслеживает попытки солдат сдаться в плен и наносит по ним удары, чтобы те не раскрыли тайны ВСУ на допросах. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Военные каналы писали, что толпу украинских боевиков взяли в плен в приграничном поселке Грабовское Сумской области.
«Командование ВСУ отслеживает случаи сдачи в плен. Как только они видят признаки, что их солдаты готовятся к переходу, по ним сразу наносится удар артиллерии. Командование уничтожает свой личный состав только для того, чтобы они не смогли перейти на российскую сторону», — отметил Липовой.
По его словам, командование ВСУ беспокоится, что военные могут раскрыть информацию о положении дел украинской армии.
«Боевики могут рассказать о подразделениях, которые стоят на тех или иных участках. Для ВСУ это самый большой удар. Поэтому они тех, кто хочет сдаться, или расстреливают на месте, или наносят по ним удар сверху. Командование делает все, чтобы никто живым в руки российских подразделений не попал. Командиры скрывают военные преступления, они боятся, что международная общественность узнает о преступных приказах, которые отдаются в том числе по уничтожению собственных бойцов», — подытожил генерал Липовой.