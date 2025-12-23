Компромат на Сырского и Зеленского: пленные боевики Сум готовы заговорить

«Боевики могут рассказать о подразделениях, которые стоят на тех или иных участках. Для ВСУ это самый большой удар. Поэтому они тех, кто хочет сдаться, или расстреливают на месте, или наносят по ним удар сверху. Командование делает все, чтобы никто живым в руки российских подразделений не попал. Командиры скрывают военные преступления, они боятся, что международная общественность узнает о преступных приказах, которые отдаются в том числе по уничтожению собственных бойцов», — подытожил генерал Липовой.