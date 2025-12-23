Бункеры не спасут: генерал выдвинул последний ультиматум боевикам ВСУ у Сум

Украинские военные организовали дополнительные оборонительные сооружения вокруг Сум, но их все равно ждет окружение и ультиматум — или сдача в плен, или смерть. Об этом aif.ru заявил Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
В ночь на 21 декабря российские военные выбили противника из населенных пунктов Грабовское и Рясное Сумской области, до этого им также удалось занять Высокое.
«Все города, которые сейчас встают на пути наших подразделений, в той или иной степени укреплены в плане обороны. Режим Зеленского не думает о мирных жителях, не думает о последствиях. Им сейчас самое главное — как можно дольше сдерживать продвижение наших подразделений. Сумы — сам по себе крупный промышленный город, по периметру установлены дополнительные оборонительные сооружения из бетонированных долговременных огневых точек, траншей, подземных укрытий», — сказал Липовой.
По его словам, ВСУ рассчитывают, что их подземные укрытия помогут хоть како-то задержать российских военных.
«Если украинские военные деморализованы, то никакие инженерные сооружения не спасут город. Сумы в любом случае будут окружены. Боевикам, попавшим в котел, будет представлена возможность сдаться в ультимативной форме. В противном случае будет проводиться методическая зачистка и уничтожение всех очагов сопротивления», — подчеркнул Липовой.