Бункеры не спасут: генерал выдвинул последний ультиматум боевикам ВСУ у Сум

«Все города, которые сейчас встают на пути наших подразделений, в той или иной степени укреплены в плане обороны. Режим Зеленского не думает о мирных жителях, не думает о последствиях. Им сейчас самое главное — как можно дольше сдерживать продвижение наших подразделений. Сумы — сам по себе крупный промышленный город, по периметру установлены дополнительные оборонительные сооружения из бетонированных долговременных огневых точек, траншей, подземных укрытий», — сказал Липовой.