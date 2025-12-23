Какая погода ждет челябинцев на новогодние каникулы

Погода не готовит для челябинцев сюрпризы на Новый год.
Новогодние выходные в Челябинске, как и по всей России, продлятся с 31 декабря по 11 января 2026 года. Согласно данным сервиса «Гисметео», существенных погодных аномалий в этот период не ожидается.
«В новогоднюю ночь столбики термометров в Челябинске опустятся до −11 градусов. Ночные температуры в пределах от −9 до −12 градусов сохранятся до 6 января включительно. Днем с 1 по 6 января прогнозируется от −7 до −9 градусов, существенных для региона холодов не предвидится. Ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег», — следует из прогноза синоптиков «Гисметео».
Понижение температуры начнется с 7 января. С этого дня и до завершения каникул дневные значения будут колебаться в диапазоне от −13 до −16 градусов. Ночи станут еще холоднее — до −18 градусов. Также синоптики прогнозируют увеличение количества и интенсивности осадков.