Пенсии за январь 2026 года начнут выплачивать в декабре 2025 года

Как пояснила эксперт, Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод средств тем пенсионерам, у которых стандартная дата выплат приходится на 1−11 января. Зачисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря 2025 года. Те, кто получает пенсию на почте, смогут получить наличные с 25 по 30 декабря.