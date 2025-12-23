Пенсии за январь 2026 года начнут выплачивать в декабре 2025 года

Пенсионеры получат январские пенсии в конце текущего года. Такой досрочный график введен для того, чтобы выплаты не задерживались из-за длинных новогодних праздников. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), эксперт АСИ, экс-вице-спикер ГД Ольга Епифанова.
Как пояснила эксперт, Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод средств тем пенсионерам, у которых стандартная дата выплат приходится на 1−11 января. Зачисления на банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря 2025 года. Те, кто получает пенсию на почте, смогут получить наличные с 25 по 30 декабря.
Епифанова также отметила, что точные даты могут варьироваться в зависимости от региональных особенностей и графика работы учреждений «Почты России». Пенсионерам рекомендуется следить за актуальной информацией на официальном сайте Социального фонда или в личном кабинете на портале «Госуслуги», передает RT.
В следующем году значительно вырастут пенсии в северных и дальневосточных регионах России. Лидером по увеличению выплат станет Чукотский автономный округ, где страховая пенсия по старости поднимется на 3,2 тысячи рублей. Следом в рейтинге роста идут Ненецкий автономный округ (увеличение на 2,9 тысячи рублей) и Магаданская область (2,8 тысячи рублей).