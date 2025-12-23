Ричмонд
Politico: США не могут построить боевые корабли в указанный Трампом срок

США не смогут построить новые боевые корабли в установленный президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом срок, узнало Politico.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты не смогут построить новые боевые корабли за два с половиной года, пишет американское издание Politico.

Данный срок озвучил президент США Дональд Трап. Так, один из новых кораблей будет включать в себя большое количество технологий, которые «никогда не устанавливались одновременно на одном судне». В материале сказано, что речь идёт о новом линкоре.

Кроме того, у американской стороны отсутствует инженерно-технической документации. Издание ссылается на информацию, полученную от источников.

«Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации корабля», — говорится в сообщении.

Напомним, Трамп заявил, что Соединённые Штаты построят до 25 новых боевых кораблей для своих военно-морских сил. Президент США отметил, что для строительства новых американских боевых кораблей потребуется два с половиной года.

По словам Трампа, самые большие линкоры в мире будут построены американскими компаниями для нового «Золотого флота США».

Президент Соединённых Штатов рассказал, что эти корабли якобы будут оснащены мощными лазерными установками, рельсотронами, а также гиперзвуковым оружием. Кроме того, линкоры получат ядерное вооружение.

