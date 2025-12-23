Пора снять корону: продюсер сказал как Долиной восстановить репутацию

Певица Лариса Долина продолжает терпеть репутационный урон на фоне истории с продажей квартиры в Хамовниках. Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал aif.ru, как сложившаяся ситуация влияет на деятельность артистки.
Отменили концерт в Туле.
Накануне стало известно, что был отмене концерт Долиной в Туле, который должен был состояться в Туле 4 января.
Директор компании-организатора Владислав Серенко сообщил, что юбилейный вечер Долиной не состоится из-за «нездорового ажиотажа».
Рудченко предположил, что — из-за низкой продажи билетов. Планируемым концертом, напомним, возмутились туляки. Позже появилась информация, что не были проданы 344 билета из 724.
«Вероятно, организаторы концерта просчитали риски, прикинули затраты на организацию концерта и поняли, что они будут больше, чем смогут продать билетов, поняли, что не смогут окупить мероприятие», — отметил продюсер.
Корпоративов не будет.
Рудченко выразил уверенность, что количество корпоративов, на которые могли бы пригласить Ларису Долину, несомненно уменьшится, и менеджеры певицы не смогут выровнять ситуацию.
«Сейчас вообще речь идет о том, что не готовы Долину заказывать. Сегодня она является раздражающим фактором, определенным токсичным элементом. Поэтому, если менеджмент певицы начнет уменьшать цены, не думаю, что это как-то положительно повлияет на количество заказов. Демпинг цены на корпоративы не скажется на количестве выступлений артистки», — сказал Рудченко.
Отвечая на вопрос издания, можно ли говорить о том, что эстрадная карьера Долиной окончена, продюсер напомнил, что несмотря на «подпорченную репутацию», у певицы все равно остается много поклонников, которые готовы ей все прощать.
«В целом, о том, что карьера Долиной закончена, не берусь даже предполагать. Певица все-таки строила свою деятельность многие годы и имеет свою аудиторию, которая ее любит», — констатировал Рудченко.
Долина должна доказать, что деньги для нее не первостепенны.
Продюсер рассказал, что нужно делать Долиной, чтобы восстановить репутацию после истории с ее квартирой в Хамовниках.
«Сложно сказать, сколько времени понадобится Долиной для восстановления репутации. Но определенный период пройти должен. И артистка не просто должна пережидать, ей самой необходимо сделать шаги. То есть делом доказать своему слушателю, что она готова меняться, а не просто “носить корону”, заслужив определенный титул, и поэтому может ничего не делать», — поделился Рудченко.
Долина, к примеру, может поучаствовать в благотворительных мероприятиях, отметил продюсер.
«Артистка должна показать, что деньги для нее не первостепенны, что для нее главное — не потерять зрителя, что она работает для него и без него никто. И зритель, почувствовав, может дать ей второй шанс. Это могут быть фестивальные концерты по России, еще какие-нибудь всероссийские акции. То есть мероприятия “не про деньги”», — подытожил Рудченко.
Напомним, Верховный суд 16 декабря признал право собственности на квартиру Долиной в Хамовниках за Полиной Лурье. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки из спорной квартиры. Адвокат Андрей Алешкин ранее пояснял aif.ru, что после решения суда у певицы будет до 30 дней, чтобы покинуть жилье.
Артистка настаивала на том, что пошла на сделку по продаже квартиры под влиянием мошенников.