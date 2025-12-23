Ричмонд
Запуск частной ракеты в Южной Корее закончился аномалией

Частная ракета «Ханбит Нано» не смогла взлететь из-за таинственной аномалии.

Источник: Комсомольская правда

Первый запуск коммерческой ракеты «Ханбит-Нато», который осуществила южнокорейская компания Innospace, завершился некоей «аномалией». Это следует из трансляции, которую компания вела на своём YouTube-канале.

Запуск ракеты проходил на космодроме Алкантара в Бразилии.

Через какое-то время после старта трансляция прекратилась, а на экране появилась надпись «Во время полёта произошла аномалия». При этом агентство Ренхап, проанализировав кадры трансляции, выдвинуло версию, что ракета могла взорваться.

Ранее сообщалось, что тестовый запуск лунной ракеты Starship завершился провалом — корабль Илона Маска снова взорвался.

Как ракета SpaceX Starship взорвалась в ходе статического огневого испытания, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в августе состоялся 10-й испытательный запуск ракеты SpaceX с прототипом космического корабля Starship.

