На турбазе, рядом с которой нашли машину Усольцевых, усилили безопасность

На базе отдыха, рядом с которой нашли машину Усольцевых, усилили меры безопасности. Об этом пишет aif.ru.
На базе отдыха имеются камеры наблюдения, сотрудники периодически делают обходы.
Помимо этого, в Кутурчине имеется еще одна турбаза. На ее территории также усилили охрану. Территория огорожена, расставлены камеры наблюдения, по базе делается обход.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября. Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали, когда отправились в поход к скале Буратинка. Во время поисков Усольцевых не было найдено никаких следов, указывающих на их местонахождение. В машине они оставили личные вещи и 300 тысяч рублей. Известно, что незадолго до исчезновения Ирина Усольцева переоделась в автомобиле. Усольцевы были легко одеты, несмотря на ухудшающуюся в тот день погоду.
Вместе с Усольцевыми пропал их питомец — 12-летняя корги. Приоритетная версия произошедшего — несчастный случай.
Ранее в Следственном комитете рассказали о подвижках в поисках Усольцевых.