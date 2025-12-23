На турбазе, рядом с которой нашли машину Усольцевых, усилили безопасность

Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября. Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали, когда отправились в поход к скале Буратинка. Во время поисков Усольцевых не было найдено никаких следов, указывающих на их местонахождение. В машине они оставили личные вещи и 300 тысяч рублей. Известно, что незадолго до исчезновения Ирина Усольцева переоделась в автомобиле. Усольцевы были легко одеты, несмотря на ухудшающуюся в тот день погоду.