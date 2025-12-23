Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В страшной субботней аварии погибла преподаватель омского музыкального колледжа

Евгения Сайтгалина находилась в качестве пассажира в рейсовом автобусе, который направлялся из Омска в рабочий поселок Крутинка и попал в жуткое ДТП с лобовым столкновением.

Источник: Комсомольская правда

Страшная авария, произошедшая 20 декабря на трассе Тюмень—Омск, унесла жизнь преподавателя Омского музыкального колледжа Евгении Сайтгалиной. О трагической смерти сотрудника колледжа сообщается на официальной странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Светлая память Евгении Викторовне… Она была интеллигентным, доброжелательным человеком. Осваивала одну из самых сложных дисциплин — историю искусств, историю мировой культуры и обладала широким кругозором. Открывала студентам глубокие смыслы и красоту искусства. Трагический уход Евгении Викторовны — невосполнимая утрата. Образ открытого, светлого человека останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

На личной странице Евгении Сайтгалиной появилась запись о дате прощания. Оно пройдет 24 декабря, в зале по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 208 В, с 14 до 15 часов. Также организаторы похорон просят не приносить венков — только живые или искусственные цветы, которые положат в гроб, потому что будет произведена кремация.