В страшной субботней аварии погибла преподаватель омского музыкального колледжа

На личной странице Евгении Сайтгалиной появилась запись о дате прощания. Оно пройдет 24 декабря, в зале по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 208 В, с 14 до 15 часов. Также организаторы похорон просят не приносить венков — только живые или искусственные цветы, которые положат в гроб, потому что будет произведена кремация.