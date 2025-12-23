В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Вырастить потомство морских коньков впервые удалось биологам в Приморском океанариуме, сообщает учреждение.
Длинноносым морским конькам Hippocampus reidi исполнилось девять месяцев. Специалисты отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей подчеркнули, что морские коньки легко дают потомство, однако выживаемость их мальков низка как в природе, так и в искусственных условиях.
Попытки размножения этих рыб ранее не принесли желаемого результата. Биологи констатируют прохождение всех критических этапов в разведении, процесс выращивания рыб с экзотической внешностью содержит немало ключевых трудностей. Среди них — гибель мальков из-за заглатывания воздуха при выходе из сумки самца или из-за отказа от питания. Дополнительной угрозой для выживаемости является их подверженность бактериальным и грибковым инфекциям.
Желанный результат стал возможен благодаря комплексному подходу, включавшему постоянный мониторинг и регулярную генеральную уборку аквариумов, ежедневный забор воды для анализов, оптимальную настройку ультрафиолетовых ламп, а также тщательный подбор живого корма (коловратки и науплии артемии) для молодняка.
«Сейчас наша “молодежь” сопоставима по размеру со взрослыми коньками и скоро сама будет готова стать родителями. Они прекрасно себя чувствуют и отлично кушают. Обычно по мере роста возникают и проблемы с кормлением, так как меняется размер пищи, а в наших водах, в отличие от тропических, нет большого разнообразия зоопланктона. Поэтому нам как-то приходится выкручиваться, и сейчас наши конечки уже едят артемию, выращенную в нашем секторе культивирования живых кормов, и мороженую мизиду», — отметил старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.
Взрослых рыб в большинстве аквариумов кормят заморозкой, так как с обеспечиванием их живыми кормами возникают сложности. В силу своей физиологии морские коньки питаются непрерывно. Пищеварение у морского конька, не имеющего ни зубов, ни желудка, протекает непрерывно и занимает всего три часа: он всасывает пищу прямо в кишечник. Это позволяет ему поглощать до нескольких тысяч рачков ежедневно.
Особенностью репродуктивного цикла морских коньков является то, что потомство вынашивается самцом. После того как самка отложит икру в его выводковую сумку, самец осуществляет оплодотворение и последующую инкубацию в течение приблизительно 40−60 дней. В настоящее время известно более 50 видов морских коньков, обитающих в тропических и умеренных широтах Мирового океана, большинство из которых находится в статусе «уязвимые» или «исчезающие» и нуждаются в охране.