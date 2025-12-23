В Приморском океанариуме впервые вырастили потомство морских коньков

«Сейчас наша “молодежь” сопоставима по размеру со взрослыми коньками и скоро сама будет готова стать родителями. Они прекрасно себя чувствуют и отлично кушают. Обычно по мере роста возникают и проблемы с кормлением, так как меняется размер пищи, а в наших водах, в отличие от тропических, нет большого разнообразия зоопланктона. Поэтому нам как-то приходится выкручиваться, и сейчас наши конечки уже едят артемию, выращенную в нашем секторе культивирования живых кормов, и мороженую мизиду», — отметил старший специалист отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей Анатолий Соколов.