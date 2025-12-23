Почтальоны в Башкирии доставляют населению продукты и лекарства

«Почта обладает всеми возможностями для доставки товаров пожилым и маломобильным людям на дом, где бы они ни проживали. В ряде сел и деревень почтовые отделения — единственный объект инфраструктуры, где жители могут, не выезжая за пределы своего населенного пункта, оплатить коммунальные платежи, налоги, купить качественные товары», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.