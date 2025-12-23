Почтальоны в Башкирии доставляют населению продукты и лекарства

Подводя итоги года, Почта России составила рейтинг самых популярных социально-бытовых услуг, которые почтальоны оказывали жителям республики в течение прошедших 12 месяцев. Почтальоны не только доставляют на дом денежные выплаты, письменную корреспонденцию, печатные издания и мелкие посылки, но и оказывают социально-бытовые услуги инвалидам и пожилым людям.
Рейтинг услуг возглавляет доставка на дом товаров из ассортимента почтовых отделений. Чаще всего маломобильным и пожилым клиентам почтальоны приносят продукты питания: крупы, макароны, чай, кондитерские изделия.
На втором месте — доставка на дом средств санитарии, гигиены и ухода (шампуни, стиральные порошки, чистящие средства).
Третью ступень рейтинга самых популярных социально-бытовых услуг, оказываемых почтальонами на дому, занимает доставка безрецептурных лекарственных препаратов, не требующих особых условий хранения и транспортировки, а также изделий медицинского назначения, технических средств ухода и реабилитации. Ежегодно почтальоны доставляют на дом несколько тысяч фармпрепаратов и необходимых предметов для людей с особенностями здоровья.
«Почта обладает всеми возможностями для доставки товаров пожилым и маломобильным людям на дом, где бы они ни проживали. В ряде сел и деревень почтовые отделения — единственный объект инфраструктуры, где жители могут, не выезжая за пределы своего населенного пункта, оплатить коммунальные платежи, налоги, купить качественные товары», — отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.