Адвокат назвал весомую причину, почему суд встанет на сторону Долиной

«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — подчеркнула адвокат в беседе с «Газетой.Ru». Она напомнила, что и первая, и повторная экспертиза пришли к одинаковому результату: во время заключения договора купли-продажи артистка находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Суд все же посчитал нужным еще раз проверить эти обстоятельства перед новым рассмотрением.