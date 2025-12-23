Адвокат назвал весомую причину, почему суд встанет на сторону Долиной

Долина может отстоять свою квартиру.
Мосгорсуд 25 декабря может снова принять решение в пользу певицы Ларисы Долиной по делу о выселении из спорной квартиры, несмотря на то, что Верховный суд ранее признал собственницей жилья Полину Лурье. Такой прогноз дала адвокат Нина Еременко. По ее словам, предстоящее заседание будет не формальной пересылкой старых выводов, а фактически новым разбирательством, в котором ключевую роль может сыграть повторная психолого-психиатрическая экспертиза.
«Это важно, потому что просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости», — подчеркнула адвокат в беседе с «Газетой.Ru». Она напомнила, что и первая, и повторная экспертиза пришли к одинаковому результату: во время заключения договора купли-продажи артистка находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха. Суд все же посчитал нужным еще раз проверить эти обстоятельства перед новым рассмотрением.
Еременко указала, что общественный оптимизм после возврата дела на новое рассмотрение может оказаться преждевременным. Юридический исход спора, по ее словам, по-прежнему остается неопределенным.
Защита Долиной, как предположила Еременко, продолжит настаивать на ее уязвимом состоянии и на том, что покупательница квартиры Полина Лурье должна была проявить большую осмотрительность, в том числе запросить справку из психоневрологического диспансера. Адвокат считает, что даже в случаях с известными и публичными людьми получение справки является обязательным условием при заключении сделки по недвижимости. «За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим», — пояснила она.
Оценивать исход в процентах Еременко не стала, однако назвала шансы Долиной «как минимум не низкими». Она подчеркнула, что процесс остается «живым» и требует пристального внимания.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск певицы, которая оспаривала сделку купли-продажи жилья у Полины Лурье. Долина заявила, что стала жертвой мошеннической схемы и подписала документы, будучи введенной в заблуждение.
Суд первой инстанции прекратил право собственности Лурье на квартиру и признал ее принадлежащей Долиной. Апелляционная и кассационная инстанции этого решения не изменили. После этого защита Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ.
Верховный суд отменил решения нижестоящих судов и признал Лурье законным собственником квартиры, купленной у певицы. Вопрос о выселении Долиной Мосгорсуд решит 25 декабря.