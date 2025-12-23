Вывезли секретный груз НАТО: за что ВСУ бились в Вильче

О том, как была организована успешная операция по освобождению Вильчи, подробно рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин. Он не оставил сомнений в важности этого рубежа для врага: «Противник, можно сказать, зубами держался за Вильчу, потому что это был важный для ВСУ оборонительный рубеж. Дальше уже идёт дорога на дамбу печенежского водохранилища, на Печенеги по направлению к Старому Салтову».