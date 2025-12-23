В ходе активных действий подразделений группировки войск «Север» под контроль российской армии перешел стратегически важный населенный пункт Вильча в Харьковской области. Почему украинские боевики «цеплялись зубами» за этот поселок и что они так яростно охраняли, рассказывают военные эксперты.
«Выбили зубы ВСУ»: тактика блиц-штурма.
О том, как была организована успешная операция по освобождению Вильчи, подробно рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин. Он не оставил сомнений в важности этого рубежа для врага: «Противник, можно сказать, зубами держался за Вильчу, потому что это был важный для ВСУ оборонительный рубеж. Дальше уже идёт дорога на дамбу печенежского водохранилища, на Печенеги по направлению к Старому Салтову».
Эксперт раскрыл, что успех был достигнут благодаря умелым маневрам и комбинированному удару: «Наши штурмовики умело маневрировали и ударили с флангов. Их активно поддерживали с воздуха: по местам дислокации противника била дальнобойная артиллерия РСЗО, для уничтожения боевиков ВСУ использовались ударные дроны». Такой подход позволил быстро сломить сопротивление.
Алехин назвал стратегические последствия этой победы: «С освобождением Вильчи и Лимана открывается оперативно-тактическая возможность продвигаться в сторону Печенег и Старого Салтова». Более того, российские войска усилили контроль над ключевой коммуникацией: «Наши в основном осуществляют огневой контроль вдоль дороги, которая связывает Чугуев, печенежское водохранилище и по направлению к Волчанску».
Британский секрет в серой зоне.
Оказалось, что ВСУ охраняли в Вильче не просто позицию, а сверхценный актив западных кураторов. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников раскрыл детали: «В Вильче, по предварительной информации, находилась станция радиоэлектронной разведки Великобритании, которая по всей линии боевого соприкосновения занималась сбором разведданных и перехватом радиосигналов».
Это оборудование оказалось не просто дорогим, а уникальным. Иванников отметил: «Стоимость оборудования исчисляется в сотнях тысяч фунтов стерлингов, потому что такие станции в Великобритании находятся в единичном исполнении, практически это опытные образцы, которые используются на линии боевого соприкосновения и проходят апробацию в боевых условиях».
К сожалению, боевикам удалось эвакуировать технику, однако за ней уже ведется охота: «В самый последний момент ВСУ удалось эвакуировать дорогостоящее оборудование, но российские вооружённые силы ведут наблюдение. По точке, где это оборудование будет размещено и начнет работать в ближайшее время будет нанесён ракетный удар».
Бегство на квадроциклах.
Картина краха вражеского гарнизона дополняется деталями панического отступления. Боевики ВСУ понимали бесперспективность сопротивления и пытались спастись бегством.
«Боевики ВСУ бежали из населённого пункта, так как сопротивление было бесполезно… Украинские военные использовали для побега все возможные средства, в том числе мотоциклы и квадроциклы», — сообщил Иванников.
При этом командование ВСУ бросило 25 боевиков на верную смерть для прикрытия этого бегства с ценным британским грузом. Эксперт констатирует: «Военные ВС РФ уничтожили не менее 25 боевиков ВСУ, которые оставались как смертники, чтобы прикрывать отход основных сил противника». Таким образом, ради спасения западной техники были принесены в жертву десятки украинских военных.
Зачистка «серой зоны».
Ситуация в районе Вильчи продолжает развиваться. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, «Наши ребята сообщают, что украинские боевики продолжают ещё удерживать лесополосу восточнее Вильчи, ведут обстрелы населённого пункта». Именно эта лесополоса теперь стала последним оплотом противника в этом районе, превратившись в часть «серой зоны» под Волчанском.
Прогресс в Вильче — закономерный этап масштабной операции. После взятия Лимана ключевыми целями были обозначены Вильча, Графское и Симоновка. Освобождение Вильчи открывает возможности для развития наступления и улучшения оперативной обстановки. Источники сообщают, что оборона здесь держится на остатках разгромленных бригад ВСУ, которые избегают прямого контакта: «По большому счету контактных боев там нет: противник избегает прямых столкновений и покидает позиции после отработки по ним артиллерии или дронов».