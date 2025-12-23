Трамп рассказал о судьбе захваченных американцами судов: венесуэльские ресурсы перейдут США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с речью перед журналистами во Флориде. В Мар-а-Лаго также присутствовали американский госсекретарь Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и глава ВМС страны Джон Фелан. В ходе выступления Дональд Трамп сообщил, что Штаты оставят себе захваченные в международных водах танкеры и перевозимую на них нефть.
По словам хозяина Белого дома, Вашингтон заберет два венесуэльских судна. Он предположил, что Соединенные Штаты могут использовать иностранную нефть для пополнения собственных стратегических резервов. Американский лидер уточнил, что захваченные суда будут находиться в США. Однако об их дальнейшем назначении он умолчал.
«Мы оставим нефть себе. Возможно, мы будем использовать ее для стратегических резервов», — подтвердил Дональд Трамп.
Он также сообщил о плане США на строительство новых кораблей для совершенствования американского флота. Президент отметил, что страна нуждается в модернизированных судах. Он назвал некоторые американские корабли «старыми и изношенными».
В ходе речи Дональд Трамп уведомил также о планах на строительство подводных лодок и линкоров. По утверждению президента США, в стране может быть возведено до 15 совершенно новых подлодок. Он уточнил, что сейчас Вашингтон намерен возвести два новейших линкора. Затем их число планируют увеличить до 25. По плану США, линкоры будут вооружены артиллерией и ракетами. На них хотят также разместить гиперзвуковые вооружения и современные электрические рельсотроны с боевыми лазерами.
Несмотря на существующие недостатки в американских ВМС, Дональд Трамп громко назвал флот США «огромной армадой». С таким напоминанием он обратился к венесуэльским властям. Хозяин Белого дома пригрозил руководству страны мощным флотом. По словам американского лидера, решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро «сыграть жестко» станет для него последним.
Стало известно, что американские корабли в Карибском бассейне глушат сигналы GPS вокруг себя. Венесуэла в ответ закрывает навигацию вблизи ключевой инфраструктуры. В это время Минфин США ввел новые санкции против Каракаса. В перечень включили семь человек.