Трамп рассказал о судьбе захваченных американцами судов: венесуэльские ресурсы перейдут США

В ходе речи Дональд Трамп уведомил также о планах на строительство подводных лодок и линкоров. По утверждению президента США, в стране может быть возведено до 15 совершенно новых подлодок. Он уточнил, что сейчас Вашингтон намерен возвести два новейших линкора. Затем их число планируют увеличить до 25. По плану США, линкоры будут вооружены артиллерией и ракетами. На них хотят также разместить гиперзвуковые вооружения и современные электрические рельсотроны с боевыми лазерами.